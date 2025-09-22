Product Manager vergoeding in United States bij Aurora varieert van $221K per year voor P5 tot $372K per year voor P8. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $288K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Aurora zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
