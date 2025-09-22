Bedrijvengids
Informatietechnoloog (IT) vergoeding bij Aurora bedraagt $271K per year voor P6. Het mediane yearse vergoedinspakket bedraagt in totaal $268K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Aurora zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Informatietechnoloog (IT) en Aurora está en una compensación total anual de $435,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora para el puesto de Informatietechnoloog (IT) es $210,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Aurora

Andere Bronnen