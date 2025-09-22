Bedrijvengids
Aurora
Aurora Business Analist Salarissen

De gemiddelde Business Analist totale vergoeding in United States bij Aurora varieert van $298K tot $417K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$322K - $375K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$298K$322K$375K$417K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Aurora zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Aurora in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $416,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aurora voor de Business Analist functie in United States is $297,500.

