Aurora Solar
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Aurora Solar Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Aurora Solar bedraagt in totaal $185K per year. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$185K
Niveau
L4
Basissalaris
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Aurora Solar?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Aurora Solar zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Andere Bronnen