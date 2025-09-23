Bedrijvengids
Aurora Solar
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Marketing

  • Alle Marketing Salarissen

Aurora Solar Marketing Salarissen

De gemiddelde Marketing totale vergoeding in United States bij Aurora Solar varieert van $131K tot $179K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurora Solar's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$142K - $168K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$131K$142K$168K$179K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Marketing inzendingens bij Aurora Solar nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Aurora Solar zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Marketing aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Marketing di Aurora Solar in United States mencapai total kompensasi tahunan $179,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora Solar untuk posisi Marketing in United States adalah $131,040.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Aurora Solar

Gerelateerde Bedrijven

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen