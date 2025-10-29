Bedrijvengids
Aurizn
Aurizn Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Australia bij Aurizn bedraagt in totaal A$74.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurizn's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Aurizn
Software Engineer
Adelaide, SA, Australia
Totaal per jaar
A$74.5K
Niveau
Graduate
Basissalaris
A$74.5K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Aurizn in Australia ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$82,796. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aurizn voor de Software Engineer functie in Australia is A$75,308.

