Aurigo Software Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Aurigo Software bedraagt in totaal ₹1.57M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurigo Software's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹1.57M
Niveau
A2
Basissalaris
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Aurigo Software in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,267,133. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aurigo Software voor de Software Engineer functie in India is ₹1,789,848.

