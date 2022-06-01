Bedrijvenoverzicht
Aura
Aura Salarissen

Het salarisbereik van Aura varieert van $84,575 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $258,700 voor een Klantensucces aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aura. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
Median $130K
Productmanager
Median $176K
Accountant
$84.6K

Bedrijfsontwikkeling
$137K
Klantensucces
$259K
Data Wetenschapper
$172K
Elektrotechnisch Ingenieur
$124K
Management Consultant
$84.6K
Marketing
$139K
UX Onderzoeker
$159K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aura is Klantensucces at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $258,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aura is $138,250.

Overige bronnen