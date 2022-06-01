Bedrijvenoverzicht
AuditBoard
AuditBoard Salarissen

Het salarisbereik van AuditBoard varieert van $52,735 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $238,000 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AuditBoard. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
Median $195K

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $238K
Verkoop
Median $190K

Personeelszaken
$175K
Programmamanager
$100K
Projectmanager
$52.7K
Recruiter
$80.4K
Sales Ingenieur
$194K
Software Engineering Manager
$213K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij AuditBoard zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij AuditBoard is Productmanager met een jaarlijkse totale vergoeding van $238,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij AuditBoard is $190,000.

Overige bronnen