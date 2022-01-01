Bedrijvenoverzicht
Audible
Audible Salarissen

Het salarisbereik van Audible varieert van $53,890 in totale vergoeding per jaar voor een Bedrijfsoperaties aan de onderkant tot $525,300 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Audible. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Business Intelligence-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $225K
Software Engineering Manager
Median $360K

Productmanager
Median $220K
Programmamanager
Median $137K
Recruiter
Median $150K
Technisch Programma Manager
Median $192K
Bedrijfsoperaties
$53.9K
Business Analist
$112K
Financieel Analist
$161K
Personeelszaken
$169K
Informatietechnoloog (IT)
$525K
Juridisch
$393K
Management Consultant
$101K
Marketing Operaties
$189K
UX Onderzoeker
$168K
Vestigingsschema

5%

JAAR 1

15%

JAAR 2

40%

JAAR 3

40%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Audible zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 5% wordt toegekend in de 1st-JAAR (5.00% jaarlijks)

  • 15% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (15.00% jaarlijks)

  • 40% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (20.00% halfjaarlijks)

  • 40% wordt toegekend in de 4th-JAAR (20.00% halfjaarlijks)

25%

JAAR 1

35%

JAAR 2

40%

JAAR 3

Aandelen type
RSU

Bij Audible zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 35% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (35.00% jaarlijks)

  • 40% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (40.00% jaarlijks)

Overige bronnen