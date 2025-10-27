Bedrijvengids
ATS Automation
  • Salarissen
  • Werktuigbouwkundige

  • Alle Werktuigbouwkundige Salarissen

ATS Automation Werktuigbouwkundige Salarissen

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Canada bij ATS Automation bedraagt in totaal CA$96.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ATS Automation's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$96.5K
Niveau
Senior
Basissalaris
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij ATS Automation in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$100,462. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ATS Automation voor de Werktuigbouwkundige functie in Canada is CA$93,793.

