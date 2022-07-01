Athelas Salarissen

Athelas's salaris varieert van $35,175 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $207,834 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Athelas . Laatst bijgewerkt: 10/9/2025