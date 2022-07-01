Athelas Salarissen

Bedrijvengids
Athelas's salaris varieert van $35,175 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Brazil aan de onderkant tot $207,834 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Athelas. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Administratief Assistent
$50.8K
Business Operations Manager
$169K
Marketing Operations
$95.8K

Product Manager
$208K
Software Engineer
$35.2K

Full-Stack Software Engineer

Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Athelas zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Athelas is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $207,834. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Athelas is $95,769.

