Astranis Salarissen

Astranis's salaris varieert van $121,762 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $225,400 voor een Legal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Astranis. Laatst bijgewerkt: 8/30/2025

$160K

Software Engineer
Median $213K
Mechanisch Ingenieur
Median $122K
Hardware Engineer
Median $140K

Recruiter
Median $155K
Technisch Programma Manager
Median $165K
Legal
$225K
Sales Engineer
$139K
Venture Capitalist
$201K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Astranis zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Astranis is Legal at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $225,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Astranis is $160,000.

