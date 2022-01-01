Change
← Bedrijvengids
Astranis
Overzicht
Salarissen
Arbeidsvoorwaarden
Vacatures
Astranis Arbeidsvoorwaarden
Verzekering, Gezondheid & Welzijn
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
Employee Assistance Program
Thuis
Remote Work
Financieel & Pensioen
Flexible Spending Account (FSA)
401k
Transport
Transport allowance
Overig
Donation Match
Bekijk Gegevens als Tabel
Astranis Perks & Arbeidsvoorwaarden
Voordeel
Beschrijving
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
