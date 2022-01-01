Bedrijvengids
Astranis
    • Over

    Astranis Space Technologies Corp., doing business as Astranis, is a private American geostationary communications satellite operator and manufacturer headquartered in San Francisco, California.

    astranis.com
    Website
    2015
    Oprichtingsjaar
    150
    Aantal Werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

