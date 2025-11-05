Bedrijvengids
Aston Software Engineer Salarissen in Belarus

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Belarus bij Aston bedraagt in totaal BYN 121K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aston's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Aston
Software Engineer
Totaal per jaar
BYN 121K
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Aston in Belarus ligt op een jaarlijkse totale beloning van BYN 139,977. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aston voor de Software Engineer functie in Belarus is BYN 120,658.

