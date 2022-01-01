Bedrijvengids
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Salarissen

ASSURANCE IQ's salaris varieert van $63,315 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations in United States aan de onderkant tot $261,300 voor een Software Engineering Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ASSURANCE IQ. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Product Manager
Median $156K
Accountant
$93.1K
Data Scientist
$152K

Marketing
$93.5K
Marketing Operations
$63.3K
Product Designer
$186K
Programma Manager
$111K
Software Engineering Manager
$261K
Technisch Programma Manager
$173K
Vesting Schema

10%

JR 1

20%

JR 2

40%

JR 3

30%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ASSURANCE IQ zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 10% vest in het 1st-JR (10.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 3rd-JR (40.00% jaarlijks)

  • 30% vest in het 4th-JR (30.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Najbolje plaćena pozicija u ASSURANCE IQ je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $261,300. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ASSURANCE IQ je $152,348.

