Aspen Dental Salarissen

Het salarisbereik van Aspen Dental varieert van $42,806 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $331,650 voor een Arts aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Aspen Dental. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Software Engineer
Median $130K
Business Analist
$116K
Data Wetenschapper
$114K

Informatietechnoloog (IT)
$42.8K
Arts
$332K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Aspen Dental is Arts at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $331,650. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Aspen Dental is $115,575.

Overige bronnen