Arm
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Embedded Hardware Engineer

  • United Kingdom

Arm Embedded Hardware Engineer Salarissen in United Kingdom

Embedded Hardware Engineer vergoeding in United Kingdom bij Arm varieert van £54.8K per year voor Graduate Hardware Engineer tot £95.4K per year voor Senior Hardware Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £55.3K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Arm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£54.8K
£47.3K
£4.4K
£3.1K
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
£122K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Arm zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Embedded Hardware Engineer bij Arm in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £142,415. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Arm voor de Embedded Hardware Engineer functie in United Kingdom is £52,812.

