ASIC Engineer vergoeding in United Kingdom bij Arm varieert van £35.4K per year voor Graduate Hardware Engineer tot £187K per year voor Principal Hardware Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £109K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Arm's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Arm zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)