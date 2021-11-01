Bedrijvengids
AQR Capital Management
AQR Capital Management Salarissen

AQR Capital Management's salaris varieert van $44,859 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in India aan de onderkant tot $187,500 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AQR Capital Management. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025

$160K

Software Engineer
Median $49K

Backend Software Engineer

Data Scientist
Median $188K

Quantitative Researcher

Financieel Analist
Median $173K

Software Engineering Manager
$109K
Venture Capitalist
$44.9K

Associate

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij AQR Capital Management is Data Scientist met een jaarlijkse totale beloning van $187,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AQR Capital Management is $109,360.

