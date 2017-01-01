Bedrijvenoverzicht
AQEMIA
Werk je hier? Claim je bedrijf
Top inzichten
  • Draag iets unieks bij over AQEMIA dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. interviewtips, teamkeuze, unieke cultuur, etc.).
    • Over

    Aqemia is a pharmatech company that leverages quantum physics and AI to transform drug discovery. It focuses on quickly creating innovative therapeutic molecules for future treatments.

    aqemia.com
    Website
    2019
    Oprichtingsjaar
    60
    # werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang geverifieerde salarissen in je inbox

    Abonneren op geverifieerde aanbiedingen.Je krijgt de uitsplitsing van de vergoeding per e-mail. Meer informatie

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AQEMIA

    Gerelateerde bedrijven

    • Lyft
    • Tesla
    • Apple
    • Stripe
    • Netflix
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Overige bronnen