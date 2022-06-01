AppsFlyer Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van AppsFlyer varieert van $29,470 in totale vergoeding per jaar voor een Klantensucces aan de onderkant tot $269,593 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AppsFlyer. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $133K

Backend software-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $144K
Business Analist
$95.4K

Klantensucces
$29.5K
Data Analist
$85.3K
Data Wetenschapper
$141K
Personeelszaken
$85.4K
Marketing
$54K
Product Designer
$85.4K
Productmanager
$109K
Programmamanager
$125K
Recruiter
$147K
Verkoop
$121K
Technisch Programma Manager
$270K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij AppsFlyer zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij AppsFlyer is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $269,593. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij AppsFlyer is $115,012.

Overige bronnen