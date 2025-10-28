Bedrijvengids
Product Manager vergoeding in Germany bij AppLovin bedraagt €102K per year voor Senior Product Manager 2. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€92.9K - €108K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€81.9K€92.9K€108K€119K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij AppLovin in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €118,890. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Product Manager functie in Germany is €81,924.

