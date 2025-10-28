Product Manager vergoeding in Germany bij AppLovin bedraagt €102K per year voor Senior Product Manager 2. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
JR 1
Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:
100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)