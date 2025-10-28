Bedrijvengids
De gemiddelde Product Designer totale vergoeding in Canada bij AppLovin varieert van CA$61.4K tot CA$89.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Designer bij AppLovin in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$89,177. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Product Designer functie in Canada is CA$61,450.

