Bedrijvengids
AppLovin
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

AppLovin Data Scientist Salarissen

De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in United States bij AppLovin varieert van $551K tot $802K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$632K - $721K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$551K$632K$721K$802K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 2 meer Data Scientist inzendingens bij AppLovin nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij AppLovin in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $802,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Data Scientist functie in United States is $550,800.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AppLovin

Gerelateerde Bedrijven

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen