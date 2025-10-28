Bedrijvengids
AppLovin
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Analist

  • Alle Data Analist Salarissen

AppLovin Data Analist Salarissen

De gemiddelde Data Analist totale vergoeding in Germany bij AppLovin varieert van €72K tot €105K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€82.7K - €94.3K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€72K€82.7K€94.3K€105K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Data Analist inzendingens bij AppLovin nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij AppLovin in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €104,923. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Data Analist functie in Germany is €72,023.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor AppLovin

Gerelateerde Bedrijven

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen