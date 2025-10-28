Bedrijvengids
AppLovin
AppLovin Business Development Salarissen

Business Development vergoeding in Vietnam bij AppLovin bedraagt ₫2.51B per year voor Senior Business Development Manager. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppLovin's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Bekijk 4 Meer Niveaus
Vesting Schema

100%

JR 1

Aandelentype
RSU

Bij AppLovin zijn RSUs onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (25.00% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Development bij AppLovin in Vietnam ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₫2,988,975,360. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppLovin voor de Business Development functie in Vietnam is ₫2,134,982,400.

