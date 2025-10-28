Software Engineer vergoeding in United States bij Apple varieert van $173K per year voor ICT2 tot $744K per year voor ICT6. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $345K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen
iOS Engineer
Mobiele Software Engineer
Frontend Software Engineer
Machine Learning Engineer
Backend Software Engineer
Full-Stack Software Engineer
Netwerk Engineer
Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer
Data Engineer
Productie Software Engineer
Security Software Engineer
DevOps Engineer
Site Reliability Engineer
Virtual Reality Software Engineer
Systeem Engineer
Videogame Software Engineer
Developer Advocate
Onderzoekswetenschapper
Embedded Systemen Software Engineer