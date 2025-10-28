Bedrijvengids
Apple
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • People Operations

  • Alle People Operations Salarissen

Apple People Operations Salarissen

De gemiddelde People Operations totale vergoeding bij Apple varieert van $271K tot $378K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$290K - $342K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$271K$290K$342K$378K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer People Operations inzendingens bij Apple nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde People Operations aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een People Operations bij Apple ligt op een jaarlijkse totale beloning van $377,618. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Apple voor de People Operations functie is $271,110.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Apple

Gerelateerde Bedrijven

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen