Apple
  Salarissen
  Financieel Analist

  Alle Financieel Analist Salarissen

Apple Financieel Analist Salarissen

Financieel Analist vergoeding in United States bij Apple varieert van $103K per year voor ICT2 tot $261K per year voor ICT5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $178K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ICT2
$103K
$93.2K
$3.2K
$6.5K
ICT3
$152K
$124K
$20.7K
$7.7K
ICT4
$193K
$153K
$28K
$11.9K
ICT5
$261K
$195K
$38.8K
$27.5K
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)

Inbegrepen Functies

Financiële Planning & Analyse Analist

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij Apple in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $261,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Apple voor de Financieel Analist functie in United States is $185,000.

