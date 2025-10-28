Financieel Analist vergoeding in United States bij Apple varieert van $103K per year voor ICT2 tot $261K per year voor ICT5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $178K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
ICT2
$103K
$93.2K
$3.2K
$6.5K
ICT3
$152K
$124K
$20.7K
$7.7K
ICT4
$193K
$153K
$28K
$11.9K
ICT5
$261K
$195K
$38.8K
$27.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (12.50% halfjaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (12.50% halfjaarlijks)
