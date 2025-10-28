Apple Data Scientist Salarissen

Data Scientist vergoeding in United States bij Apple varieert van $122K per year voor ICT2 tot $488K per year voor ICT5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $246K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apple's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus ICT2 Junior Data Scientist $122K $113K $8.2K $417 ICT3 Data Scientist $224K $168K $41.8K $14.5K ICT4 Senior Data Scientist $319K $201K $96.7K $21.7K ICT5 $488K $269K $194K $25.7K Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Apple zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 12.50 % halfjaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Apple ?

