Appian Full-Stack Software Engineer Salarissen in Northern Virginia Washington DC

Full-Stack Software Engineer vergoeding in Northern Virginia Washington DC bij Appian varieert van $121K per year voor Software Engineer 1 tot $155K per year voor Software Engineer 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in Northern Virginia Washington DC bedraagt in totaal $130K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Appian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer 1
(Instapniveau)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
RSU

Bij Appian zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Appian in Northern Virginia Washington DC ligt op een jaarlijkse totale beloning van $204,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Appian voor de Full-Stack Software Engineer functie in Northern Virginia Washington DC is $142,400.

Andere Bronnen