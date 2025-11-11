Full-Stack Software Engineer vergoeding in India bij Appian bedraagt ₹2.76M per year voor Software Engineer 2. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹2.76M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Appian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Appian zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)