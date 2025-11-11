Full-Stack Software Engineer vergoeding in United States bij Appian varieert van $121K per year voor Software Engineer 1 tot $182K per year voor Senior Software Engineer 1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $130K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Appian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Appian zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)