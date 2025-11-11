Bedrijvengids
Appian
  • Salarissen
  • Accountant

  • Technische Accountant

Appian Technische Accountant Salarissen

De gemiddelde Technische Accountant totale vergoeding in United States bij Appian varieert van $92.4K tot $129K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Appian's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$99K - $117K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$92.4K$99K$117K$129K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
RSU

Bij Appian zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technische Accountant bij Appian in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $128,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Appian voor de Technische Accountant functie in United States is $92,400.

Andere Bronnen