AppDirect
  Greater Montreal

AppDirect Software Engineer Salarissen in Greater Montreal

Software Engineer vergoeding in Greater Montreal bij AppDirect varieert van CA$83K per year voor P1 tot CA$145K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Montreal bedraagt in totaal CA$110K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppDirect's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Instapniveau)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij AppDirect zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij AppDirect in Greater Montreal ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$159,303. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij AppDirect voor de Software Engineer functie in Greater Montreal is CA$112,281.

Andere Bronnen