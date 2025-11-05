Software Engineer vergoeding in Greater Montreal bij AppDirect varieert van CA$83K per year voor P1 tot CA$145K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Montreal bedraagt in totaal CA$110K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppDirect's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij AppDirect zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)