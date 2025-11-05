AppDirect Software Engineer Salarissen in Canada

Software Engineer vergoeding in Canada bij AppDirect varieert van CA$83K per year voor P1 tot CA$142K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$129K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor AppDirect's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Instapniveau ) CA$83K CA$79.3K CA$0 CA$3.7K P2 Software Engineer CA$120K CA$106K CA$2.7K CA$10.8K P3 Senior Software Engineer CA$128K CA$121K CA$1.6K CA$5.1K P4 Staff Software Engineer CA$142K CA$132K CA$973 CA$9.5K Bekijk 3 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij AppDirect zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

