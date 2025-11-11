Bedrijvengids
Apexon
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

Apexon Backend Software Engineer Salarissen

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Apexon bedraagt in totaal $140K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apexon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Totaal per jaar
$140K
Niveau
L5
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Apexon in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $162,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Apexon voor de Backend Software Engineer functie in United States is $138,000.

