Backend Software Engineer vergoeding in United States bij Apex Fintech Solutions bedraagt $107K per year voor Software Engineer I. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $132K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apex Fintech Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***