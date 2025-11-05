Bedrijvengids
Apex Fintech Solutions
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Dallas Area

Apex Fintech Solutions Software Engineer Salarissen in Greater Dallas Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Dallas Area bij Apex Fintech Solutions bedraagt in totaal $143K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Apex Fintech Solutions's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Totaal per jaar
$143K
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Backend Software Engineer

Site Reliability Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $217,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Apex Fintech Solutions voor de Software Engineer functie in Greater Dallas Area is $135,000.

