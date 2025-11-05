Bedrijvengids
Aon
Aon Software Engineer Salarissen in Madrid Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Madrid Metropolitan Area bij Aon bedraagt in totaal €60.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
Totaal per jaar
€60.6K
Niveau
Senior
Basissalaris
€60.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Aon?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Aon in Madrid Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €90,247. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aon voor de Software Engineer functie in Madrid Metropolitan Area is €49,647.

