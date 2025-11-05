Bedrijvengids

Het mediane Actuaris vergoedinspakket in Canada bij Aon bedraagt in totaal CA$63.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aon's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Totaal per jaar
CA$63.5K
Niveau
Analyst 1
Basissalaris
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$3K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Aon?

Nieuwste Salarisinzendingen




Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Actuaris bij Aon in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$76,260. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Aon voor de Actuaris functie in Canada is CA$60,737.

Andere Bronnen