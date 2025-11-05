Bedrijvengids
ANZ Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij ANZ varieert van ₹1.8M per year voor Junior Software Engineer tot ₹3.46M per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹1.79M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ANZ's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
(Instapniveau)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Wat zijn de carrièreniveaus bij ANZ?

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ANZ in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,964,234. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ANZ voor de Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹1,788,521.

