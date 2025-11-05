Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij ANZ varieert van ₹1.8M per year voor Junior Software Engineer tot ₹3.46M per year voor Lead Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹1.79M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ANZ's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
