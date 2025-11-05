Bedrijvengids
ANZ Data Scientist Salarissen in Greater Melbourne Area

Data Scientist vergoeding in Greater Melbourne Area bij ANZ varieert van A$126K per year voor Data Scientist tot A$171K per year voor Senior Data Scientist. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Melbourne Area bedraagt in totaal A$119K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ANZ's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Wat zijn de carrièreniveaus bij ANZ?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij ANZ in Greater Melbourne Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$177,901. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ANZ voor de Data Scientist functie in Greater Melbourne Area is A$142,866.

