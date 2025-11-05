Data Scientist vergoeding in Greater Melbourne Area bij ANZ varieert van A$126K per year voor Data Scientist tot A$171K per year voor Senior Data Scientist. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Melbourne Area bedraagt in totaal A$119K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ANZ's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
