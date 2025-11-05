Bedrijvengids
Anyscale
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

  • San Francisco Bay Area

Anyscale Product Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Anyscale bedraagt in totaal $246K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Anyscale's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$246K
Niveau
L6
Basissalaris
$246K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Anyscale?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Anyscale zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Anyscale in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $404,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Anyscale voor de Product Manager functie in San Francisco Bay Area is $204,000.

