Anyscale Salarissen

Het salarisbereik van Anyscale varieert van $144,275 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $317,500 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anyscale. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $318K
Productmanager
$204K
Recruiter
$144K

Solution Architect
$299K
Technisch Programma Manager
$208K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij Anyscale zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Anyscale is Software Engineer met een jaarlijkse totale vergoeding van $317,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Anyscale is $207,955.

