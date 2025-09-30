Bedrijvengids
ANYbotics
ANYbotics Software Engineer Salarissen in Greater Zurich Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Zurich Area bij ANYbotics bedraagt in totaal CHF 89.9K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor ANYbotics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totaal per jaar
CHF 89.9K
Niveau
L2
Basissalaris
CHF 89.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij ANYbotics?

CHF 134K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij ANYbotics in Greater Zurich Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CHF 97,857. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ANYbotics voor de Software Engineer functie in Greater Zurich Area is CHF 89,923.

