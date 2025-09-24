Bedrijvengids
Antibacterial Resistance Leadership Group
Antibacterial Resistance Leadership Group Software Engineer Salarissen

De gemiddelde Software Engineer totale vergoeding in United States bij Antibacterial Resistance Leadership Group varieert van $104K tot $145K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Antibacterial Resistance Leadership Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$113K - $136K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$104K$113K$136K$145K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Wat zijn de carrièreniveaus bij Antibacterial Resistance Leadership Group?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Antibacterial Resistance Leadership Group in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $145,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Antibacterial Resistance Leadership Group voor de Software Engineer functie in United States is $103,750.

