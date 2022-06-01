Bedrijvenoverzicht
Anthology Salarissen

Het salarisbereik van Anthology varieert van $15,075 in totale vergoeding per jaar voor een Management Consultant in India aan de onderkant tot $179,598 voor een Solution Architect in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Anthology. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Software Engineer
Median $125K

Full-Stack software-ingenieur

Informatietechnoloog (IT)
$74.6K
Management Consultant
$15.1K

Product Designer
$87.4K
Software Engineering Manager
$70.4K
Solution Architect
$180K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Anthology is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $179,598. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Anthology is $81,030.

